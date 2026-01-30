Telefon ekranınızın gözetlenmesine engel olacak yeni katman hazır

Samsung, kalabalık ortamlarda telefon ekranlarının başkaları tarafından görülmesini engelleyen yeni bir gizlilik katmanını Galaxy cihazlara sunmaya hazırlanıyor. Piksel seviyesinde koruma sağlayan yenilik, mobil gizlilikte yeni bir standart oluşturmayı hedefliyor. Akıllı telefonlar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelirken, dijital gizlilik de her geçen gün daha büyük bir endişe kaynağına dönüşüyor.

AYARLANABİLİR GİZLİLİK

Otobüste, asansörde ya da sıra beklerken kullanılan telefonlar, çoğu zaman kullanıcıların özel bilgilerini istemeden başkalarının bakışlarına açık hale getiriyor. Samsung Electronics, bu soruna çözüm getirmek amacıyla geliştirdiği yeni gizlilik katmanını çok yakında Galaxy kullanıcılarıyla buluşturacağını duyurdu. Samsung'un mühendislik, test ve iyileştirme çalışmaları sonucunda geliştirilen bu yeni özellik, kullanıcıların mesajlarını okurken ya da şifrelerini girerken ekranlarının gözetlenmesi endişesini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Yeni katman sayesinde kullanıcılar, toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda bile telefonlarını daha güvenle kullanabilecek. Yeni gizlilik yaklaşımı, tek tip bir güvenlik anlayışı yerine kişiselleştirilebilir bir yapı sunuyor. Her kullanıcının gizlilik ihtiyacının farklı olduğundan yola çıkan şirket, bu katmanda çeşitli görünürlük ayarlarına yer veriyor. Kullanıcılar, belirli uygulamalarda veya telefonun daha hassas bölümlerine erişirken gizlilik seviyesini kendilerine göre ayarlayabiliyor. Kullanıcılar, bir özelliği tamamen kapatmak yerine, ince ayarlar yaparak kendi gizlilik sınırlarını belirleyebiliyor. Samsung, bu yaklaşımıyla güvenliği katı bir kısıt olmaktan çıkarıp, kullanıcı kontrolünde esnek bir deneyime dönüştürüyor. Yeni gizlilik katmanının geliştirilme sürecinde Samsung, kullanıcıların telefonlarını hangi ortamlarda nasıl kullandığını ve hangi bilgileri "özel" olarak değerlendirdiğini detaylı biçimde analiz etti. Samsung'un sunduğu yenilik, Galaxy cihazlarda uzun süredir kullanılan çok katmanlı güvenlik mimarisinin bir devamı niteliğinde. On yılı aşkın süredir Samsung Knox çatısı altında geliştirilen Knox Vault gibi donanımsal çözümler ve Knox Matrix gibi ekosistem savunma sistemleri, Galaxy cihazların güvenlik temelini oluşturuyor. Yeni gizlilik katmanı ise altyapıyı ileri taşıyarak piksel seviyesinde gizlilik sunuyor. Çok yakında Galaxy cihazlara gelecek olan bu özellikle Samsung, kullanıcıların yalnızca görebilecekleri değil, aynı zamanda hissedebilecekleri bir güvenlik deneyimi sunmayı hedefliyor.