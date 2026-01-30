Türk Telekom GAMEON: Espor tutkunlarının adresi

Türk Telekom'un oyuncuları sahiplenen markası GAMEON, espor ekosisteminde önemli bir oyuncu haline geldi. Platform, oyunculara özel internet kampanyalarından profesyonel turnuvalara kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Bilgisayar oyun tutkunlarının en önemli ihtiyacı hız, performans ve uygun fiyatlı seçenekler. Türk Telekom'un oyun platformu GAMEON, 1000 Mbps'ye varan fiber hız seçenekleri sunuyor. Oyunculara özel internet paketleri, oyun trafiğini önceliklendiren premium oyuncu modemleri ve RGB aydınlatma özelliklerine sahip ekipmanlar platformun temel hizmetleri arasında yer alıyor. Ayrıca Playstore kampanyası ile oyuncular, dijital oyun alışverişlerinde kullanabilecekleri hediye çekleri kazanabiliyor. GAMEON'un espor dünyasındaki en önemli katkılarından biri düzenlediği turnuvalar.

OYUNCU TOPLULUĞU

2025 yılında düzenlenen GAMEON Revival League of Legends turnuvası, 750 bin TL ödül havuzuyla dikkat çekiyor. Turnuva, 14 Aralık'ta ESA Arena'da gerçekleştirilecek büyük finalle son bulacak. Platform ayrıca League of Legends'ın Türkiye resmi ligi olan GAMEON Şampiyonluk Ligi'nin isim sponsorluğunu üstlenerek, profesyonel espor sahnesindeki varlığını güçlendiriyor. GAMEON, Discord, Instagram ve Twitter kanallarında oyunculara özel 7/24 internet destek hizmeti sunuyor. Bu kanallar üzerinden yeni internet başvurusu, paket değişikliği ve teknik destek işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Sosyal medyada düzenlenen turnuvalar, yarışmalar ve çekilişlerle topluluk sürekli aktif tutuluyor. Platform, popüler PC oyunlarında oyunculara özel faydalar sağlıyor. Oyuncu ekipmanlarından yeme-içme avantajlarına kadar çeşitli marka iş birlikleri bulunuyor. XPRIME oyuncu koltukları, GastroClub ile yapılan anlaşmalar ve oyun ekipmanı kampanyaları, GAMEON'un sunduğu çeşitli avantajlar arasında.

ÜYELİK DETAYLARI

Türk Telekom evde internet müşterileri, GAMEON topluluğuna katılarak bu ayrıcalıklardan yararlanabiliyor. Detaylı bilgi için gameon.com.tr adresi ve sosyal medya kanalları aktif olarak kullanılıyor. GAMEON, Türk Telekom'un fiber altyapı gücünü oyun dünyasıyla buluşturarak, Türkiye'deki espor ve oyun kültürünün gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.