Bakanlık tek tek ifşa etti: Dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler! İzmir, Aydın ve Manisa'da yapılan sahtekarlık ise gün yüzüne çıktı!

Akyazı ilçesinde bulunan Kartal Et ve Et Mamülleri'nce üretilen dana sucuğunda tek tırnaklı hayvan eti yani at veya eşek eti bulunduğu tespit edildi. Üstelik bu firmanın ilk vukuatı da değil. Firma, daha önceki aylarda da benzer gerekçelerle denetimlerde tespit edilmiş ve kamuoyuna açıklanan listelerde yer almıştı.