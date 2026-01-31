Balıkesir'de katil babanın soyadının kimlikten çıkarılmasına öncü olmuştu: Çaresizlerin Sinem’i!

MAĞDURLARA SAHİP ÇIKTI
Türkiye genelinde 2024 yılında 455, 2025 yılında ise 456 kadın sevgilisi, kocası ya da saplantılı aşığı tarafından öldürüldü. Binlerce kadın ise en yakınlarının şiddetine maruz kaldı.
Tam da bu dönemde Bursa'da yaşayan 47 yaşındaki Sinem Irgat, mağduriyet yaşayan hemcinslerine yol göstermek için gönüllü bir iyilik hareketi başlattı. Otellere temizlik malzemeleri satan bir şirketin sahibi olan Irgat, eşleri veya ailelerinin şiddetine uğrayıp sığınacak liman arayan birçok kadına sahip çıktı.
İHTİYACI OLANA DESTEK OLDU
Hukukçu arayana avukat buldu, kalacak yeri olmayanın barınma ihtiyacını karşılamasına ön ayak oldu. Kadına şiddet ve cinayet davalarında en önde yürüyen Irgat, "Onların acısını kendi acım gibi sahipleniyorum. Mutlu bir ailede büyüdüm. Ama benim kadar şanslı olmayan binlerce kadın ve kız çocuğu var. Tek amacım onların sesi olmak. Bunun için elimden ne gelirse yapıyorum. Benim gibi düşünenlerin desteği ile bu iyilik hareketini bir dernek çatısı altında birleştirmek istiyorum" dedi.
HUKUK MÜCADELESİNE ÖNCÜLÜK ETTİ
Irgat'ın yardım eli uzattığı mağdurlar arasında 29 Mayıs 2016'da Balıkesir Edremit'te 2 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından katledilen Esra Gövem'in ailesi de yer alıyor. Bu süreçte talihsiz kadının yakınlarına gönüllü avukat bulan Irgat, Gövem'in kızının katil babasının soyadından kurtulması için başlatılan hukuk mücadelesine öncü oldu.