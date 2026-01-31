Balıkesir'de katil babanın soyadının kimlikten çıkarılmasına öncü olmuştu: Çaresizlerin Sinem’i!

Tam da bu dönemde Bursa'da yaşayan 47 yaşındaki Sinem Irgat, mağduriyet yaşayan hemcinslerine yol göstermek için gönüllü bir iyilik hareketi başlattı. Otellere temizlik malzemeleri satan bir şirketin sahibi olan Irgat, eşleri veya ailelerinin şiddetine uğrayıp sığınacak liman arayan birçok kadına sahip çıktı.

İHTİYACI OLANA DESTEK OLDU

Hukukçu arayana avukat buldu, kalacak yeri olmayanın barınma ihtiyacını karşılamasına ön ayak oldu. Kadına şiddet ve cinayet davalarında en önde yürüyen Irgat, "Onların acısını kendi acım gibi sahipleniyorum. Mutlu bir ailede büyüdüm. Ama benim kadar şanslı olmayan binlerce kadın ve kız çocuğu var. Tek amacım onların sesi olmak. Bunun için elimden ne gelirse yapıyorum. Benim gibi düşünenlerin desteği ile bu iyilik hareketini bir dernek çatısı altında birleştirmek istiyorum" dedi.