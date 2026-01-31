Fatih Ürek'in cenaze programı belli oldu! Menajeri detayları duyurdu

Bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan ünlü sanatçı Fatih Ürek'ten acı haber geldi. Edinilen bilgilere göre, geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırılan ve uzun süredir yaşam mücadelesi veren Ürek, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Vefat haberini sanatçının menajeri ve yakın dostu Mert Siliv, yayımladığı yazılı bir basın bülteniyle duyurdu. Açıklamada, Ürek'in sağlık mücadelesini büyük bir metanetle sürdürdüğü ancak doktorların çabalarının sonuç vermediği belirtildi.
Sanat dünyasını yasa boğan acı kaybın ardından, Fatih Ürek'e veda edileceği gün ve yer netleşti.
İŞTE CENAZE DETAYLARI!
Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, basın mensuplarına cenaze töreniyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ürek, 1 Şubat Pazar günü Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
NELER OLMUŞTU?
Fatih Ürek, 15 Ekim'de yaşadığı ani rahatsızlık sonrası yoğun bakıma alındı. Uzun süredir uyutulan Ürek, tedavi sürecinde olan ünlü sanatçını durumu kritikti.
FATİH ÜREK KİMDİR?
Fatih Ürek, 3 Nisan 1966'da Erzurum'da dünyaya geldi. Şarkıcı, sunucu ve tiyatro kökenli bir sanatçı olan Ürek, Erzurum'da sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in dört çocuğundan biridir ve üç kız kardeşi vardır. Henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa'ya taşındı.
Genç yaşlarda müzik ve sahne sanatlarına ilgi duyan Ürek, sanat hayatına 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda figüran olarak başladı ve Mahir Canova'dan oyunculuk dersleri aldı. Yaklaşık 20 yaşına kadar tiyatroda görev yapan sanatçı, daha sonra sahne dünyasına yöneldi.
İstanbul'a taşındıktan sonra Taylan Gazinosu'nda çalışmaya başlayan Fatih Ürek, kısa sürede geniş kitlelerce tanınan bir isim haline geldi. Aslen Erzurumlu olan sanatçı, 3 Nisan 1966 doğumlu olup 59 yaşındadır ve yaşamının büyük bölümünü Bursa ile İstanbul'da geçirmiştir.