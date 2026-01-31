O ünlü isimlere şafak baskını: Reynmen, Hasan Can Kaya ve Emirhan Çakal dahil 26 kişi gözaltında!

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlendi.
ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA
Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı isimler hedef alındı.
Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın gözaltına alındığı belirlendi.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER:
Hasan Can Kaya
Yusuf AKTAŞ(Reymen)
Emirhan ÇAKAL
Mert Eren BÜLBÜL
Mazlum AKTÜRK
Sıla DÜNDAR
Döndü ŞAHİN
TESPİT YAPILAN VE ARAMASI DEVAM EDEN ŞAHISLAR
1-Eray DURMUŞ (Aranıyor)
YURT DIŞINDA BULUNDUĞUNDAN DOLAYI HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN ŞAHISLAR:
1-Enes Batur SUNGURTEKİN
2-Barış Murat YAĞCI
3-Ecenaz ÜÇER
4-Kemal Can PARLAK
5-Çağrı TANER
6-Turgut EKİM
7-Barbaros DİKMEN
8-Yaren ALACA
9-Nisa BÖLÜKBAŞI