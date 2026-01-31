Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Mika Raun Can tutuklandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu dün akşam saatlerinde gözaltına alınan fenomen Mika Raun Can hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.
TUTUKLANDI!
Sosyal medya fenomeni Mika Raun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mika Raun Can'ın tutuklandığı öğrenildi.
SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mika Raun Can, savcılıktaki ifadesinin ardından 'tutuklama' talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLARA İMZA ATMIŞTI
Mika Raun Can, son dönemde sosyal medyada paylaştığı videolarla büyük tepki toplamıştı. Son olarak hamilelik videosuyla tepkileri üzerine çeken paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcı, içeriklerin toplumu provoke edici ve kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı gerekçesiyle yetkililere çağrıda bulundu.
UYUŞTURUCU İTİRAFI
Mika Raun Can'ın savcılığa verdiği ifadesi ortaya çıktı. Aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu belirten fenomen, 20 gün önce Amsterdam'da bulunduğunu ve burada uyuşturucu madde içeren kek yediğini itiraf etti. Mika ,"Erkek arkadaşım Batuhan Can da benimle aynı kekten yedi. Kendisiyle 3 yıldır birlikteyim. Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım" dedi.
EĞLENCE SAVUNMASI YAPTI
Savcılık, sosyal medyada gündem olan Mika'nın videolarına ilişkin sorular sordu. Şüpheli, "Göstermiş olduğunuz videolardaki olayı anlatacak olursam "Kadın doğuma giden kadın uyandı, soluğu jinekologda aldı" cümlemi kullanma nedenim kadın doğum doktoruma gittiğim için böyle bir video çektim. Amacım kimse ile dalga geçmek, kendimi hamile göstermek değildi." diye İrem amacının eğlence olduğunu ileri sürdü.
HAMİLE KADINLARLA ALAY ETTİ
Mika, "Diğer bir videoyu anlatacak olursam "kocam, hamile olduğumda bak nasıl gözüküyorum, gel bak, görüntüm şaka mı ya, bebeğimiz şaka mı ya, ne kadar güzel oluyorum…" vb video 1.5 yıl önce çekmiştim. Çekme amacım hamile kadınlarla dalga geçmek değildi. Belli bir amaç için çekmedim." dedi.
FUHUŞ SUÇU EKLENDİ
Suçlamalarının arasına fuhuş eklenen fenomen, hayatının hiçbir döneminde kimseyi fuhşa teşvik etmediğini, aracılık yaparak para kazanmadığını ileri sürerek, "Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu yönünden yapacağım savunmamda yurt dışında uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Ancak evimde uyuşturucu partileri düzenlemedim." dedi.