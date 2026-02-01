Kaçak dolgu yapan otel çevrecilere yakalandı

Bodrum Kumbahçe'de denize kaçak dolgu yapan otel çevrecilere suçüstü yakalandı. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri 190 bin TL ceza kesti ve dolgunun iki gün içinde kaldırılmasını istedi. Bodrum, Kumbahçe'deki bir otelin denize kaçak yaptığı dolgu Muğla Çevre Platformu üyeleri tarafından kamera kaydına alındı. Bodrum Belediyesi'nin ekipleri inşaat alanına geldiğinde dolgu yapan kepçe çoktan bölgeden uzaklaşmıştı.

"ANAYASA İHLALİ VAR"

Deniz suyunun belirgin şekilde bulanık olduğu ve dolgunun kısa süre önce yapıldığı tutanak altına alındı. Belediye ekipleri otele 190 bin TL idari para cezası kesti ve dolgu yapılan alanın iki gün içinde eski haline getirilmesini istedi. Çevreci örgütler, Bodrum Belediyesi'nin hızlı müdahalesini olumlu karşıladıklarını belirtirken, olayın yalnızca idari cezayla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. MUÇEP yetkilileri, sahil şeridinin anayasal güvence altında olduğunu hatırlatarak, sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.