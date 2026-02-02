5 ilde Sarallar Operasyonu

5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Sarallar organize suç örgütü üyesi 14 şüpheli yakalandı. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinin aralık ve ocak aylarında kurşunlanması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Takibe alınan 14 şüpheli, Bursa merkezli İstanbul, İzmir, Aydın, Mersin, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. 17 adreste yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.