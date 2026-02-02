e-Devlet kullanıcı sayısı 68 milyonu aştı

VATANDAŞLARIN devlet hizmetlerine dijital ortamda ulaşmasını sağlayan e-Devlet Kapısı'na kayıtlı kullanıcı sayısı 68 milyon 193 bin 133'e ulaştı. Erişime açıldığı 2008'den bu yana gelişimini sürdüren e-Devlet Kapısı, binlerce kamu hizmetinin sunulduğu, yüzlerce kamu kurumunun entegre olduğu bir yapıya dönüştü. Adaletten sosyal güvenlik ve sigortaya, sağlıktan ulaştırmaya, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar geniş yelpazede hizmet sunumunun gerçekleştirildiği e-Devlet Kapısı'nda vatandaşlar, hızlı ve güvenli şekilde birçok kamu işlemini yapabiliyor.