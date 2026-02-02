Türk doğal taşları dijital platformda tanıtılacak

TÜRKİYE'NİN 2025 yılındaki 2 milyar dolarlık doğal taş ihracatından 771 milyon dolar pay alan Ege Maden İhracatçıları Birliği, doğal taş ihracatını 1 milyar dolara çıkarmak için pazarlama faaliyetlerine 3-5 Şubat 2026 tarihlerinde İngiltere'deki Surface Design Show Fuarı'nda devam edecek. 2026 yılının tanıtım atağını İngiltere'den başlatacaklarını kaydeden Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, İngiltere'de yapılacak yeni ve prestijli binalarda Türk doğal taşlarının kullanılmasını hedeflediklerini dile getirdi. Bu yıl Londra'daki organizasyonda önemli bir ilki hayata geçireceklerini paylaşan Alimoğlu, "Ziyaretçiler, sergilenen numunelere ve firmalara ilişkin detaylı bilgilere dijital olarak ulaşabilecek. Böylece ziyaretçiler taş ve firma bilgilerine hızlı ve kolay erişim imkanı yakalayacak" diye konuştu.