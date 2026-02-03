Haberler Yaşam Akran zorbalığı bitmiyor: Bolu'da öğrencilerin önünü kesip darp ettiler! Akran zorbalığı bitmiyor: Bolu'da öğrencilerin önünü kesip darp ettiler! Bolu'da okul çıkışı evlerine gitmek isteyen ortaokul öğrencisi kız çocukları, kendilerinden yaşça büyük bir kız grubu tarafından parkta sıkıştırılarak darp edildi. Bir öğrenci darp raporu alırken polis ekipleri olay hakkında yasal işlem başlattı. İHA









Olay, 8 Ocak tarihinde Sağlık Mahallesi'nde bulunan Canip Baysal Ortaokulu çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışında evlerine gitmekte olan kız öğrencilerin, okulla ilişiği bulunmadığı öğrenilen 15-16 yaşlarındaki bir kız grubu tarafından önleri kesildi. İddiaya göre şüpheliler, ortaokul öğrencilerinden zorla para istedi. Taleplerine olumsuz yanıt alan grup, küçük yaştaki kız çocuklarını okulun yakınındaki bir parka götürdü.





DAKİKALARCA DARP ETTİLER

Parkta sıkıştırdıkları öğrencilere saldıran grup, kız çocuklarını saçlarından sürükleyerek dakikalarca darp etti. O anlar ise saldırgan grup tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde küçük çocukların acımasızca darp edildiği ve sürüklendiği anlar yer aldı.