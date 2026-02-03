Ameliyatı 11 saat sürdü! Ufuk Özkan'dan beklenen haber geldi

Ameliyat sonrası oyuncunun doktorlarından açıklama geldi.Prof. Dr. Onur Yaprak, "Türkiye'nin dört gözle beklediği ameliyatı bugün gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında beklenmeyen herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Hastamız bu geceyi yoğun bakımda geçirecek. Yarın uyandırma aşamasını deneyeceğiz. Her şey yolunda giderse yüksek ihtimalle yarın ekstübe etmeyi planlıyoruz. Normal şartlarda yoğun bakımda kalış süresi bir ya da iki gün oluyor. Hastanede yatış süresi ise genellikle iki ila üç hafta arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

DOKTORLARI DONÖRÜN BULUNMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI!

Organ Nakil Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan'ın son durumu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan açıklamada Özkan'ın hem sağlık değerlerinin düzeldiği hem de nakil için beklenen donörün bulunduğu belirtilmişti.

'DEĞERLERİ İYİLEŞTİ, RİSK AZALDI'

Özkan'a uygulanan tıbbi tedavinin olumlu sonuç verdiğini belirten Prof. Dr. Yaprak, "Ufuk Bey hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tıbbi tedavilerle genel durumunda belirgin bir iyileşme sağladık ve bu skoru 22'den 14'e düşürmeyi başardık" dedi.