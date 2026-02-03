Ankara'da inşaatta göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!

Macun Mahallesi 230'uncu Sokak'ta yapımı süren bir binanın temelinde yürütülen çalışmalar sırasında göçük meydana geldi. Bu sırada işçilerden Suriye uyruklu Abdullah Ahmed El Selim, göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan Abdullah Ahmed El Selim'in sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
İşçinin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İnşaatın şantiye şefi gözaltına alındı.