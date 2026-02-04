Christopher Dologh hayatını kaybetti!

Türkiye'de zeytinyağı sektörüne önemli katkılarda bulunan Christopher Dologh, bir süredir devam eden sağlık sorunları sebbeiyle yaşamını yitirdi. Dologh'un bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Dologh, Türkiye zeytinyağı sektörünün global ölçekte konumlanmasına büyük katkılar sunmuştu.

CHRİSTOPHER DOLOGH KİMDİR?

1975 yılında İzmir'de doğan Christopher Dologh, İngiltere'de University of Kent'te İşletme Mühendisliği eğitiminin ardından Warwick Business School'da MBA programını tamamladı. 2003 yılında Türkiye'ye dönerek Kristal Yağları'nda çalışma hayatına başladı. Aynı zamanda Macaristan İzmir Fahri Konsolosu görevini üstlenen Dologh, Kristal Yağlarının üçüncü kuşak temsilcisi olarak 2010 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür görevlerini yürüttü.

Son olarak Kristal Yağları CEO'su olan Dologh, şirketin kurumsal yapısının güçlendirilmesine ve markanın global bir oyuncu hâline gelmesine öncülük etti.