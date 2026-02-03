Epstein'in ölmeden önce verdiği röportaj ortaya çıktı: Dikkat çeken 'İlluminati benzeri' Üçlü Komisyon ayrıntısı!

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını açıklamasının ardından, söz konusu belgelerde çeşitli ayrıntılar ortaya çıktı. Bunlar arasında yer alan, Epstein'in ölmeden önce ve yabancı basına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a verdiği bir röportaj da gündeme oturdu.

DAVID ROCKEFELLER İLE YAKIN TEMAS İÇİNDELERMİŞ Röportajda Epstein, iş ve siyaset dünyasındaki üst düzey ilişkilerine de değinerek, ABD'li milyarder David Rockefeller ile yakın temas içinde olduğunu anlattı. Rockefeller'ın küresel siyasetin, iş dünyası ve liderlerle ele alınması gerektiğini savunduğunu aktaran Epstein, bu anlayış doğrultusunda kurulduğunu belirttiği "Üçlü Komisyon"a da atıfta bulundu. Epstein, söz konusu yapının zaman zaman "İlluminati" benzeri, dünyayı yöneten gizli bir oluşum olarak anıldığını ancak Rockefeller'ın bu iddiaları reddettiğini söyledi.

Jeffrey Epstein, komisyonun Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan siyasetçi ve iş insanlarını bir araya getiren bir "istişare platformu" olarak tasarlandığını öne sürdü.



Rockefeller'ın, seçilmiş siyasetçilerin görev sürelerinin sınırlı olmasına karşılık iş dünyasının daha istikrarlı rol oynadığını düşündüğünü belirten Epstein, bu nedenle böyle bir oluşuma öncülük edildiğini savundu.

Röportajın devamında, genç yaşta Rockefeller Vakfı yönetiminde ve "Üçlü Komisyon" bünyesinde yer almasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Epstein, bu çevrelerde Nobel ödüllü akademisyenler ile üst düzey siyasetçi ve iş insanlarıyla bir araya geldiğini anlattı.



Epstein, bu deneyimlerin kendisine göre iş ve siyaset dünyasında paranın sıklıkla talep edilen ancak çoğu zaman yeterince anlaşılmayan bir unsur olduğunu ortaya koyduğunu savundu.



Epstein ayrıca, "Üçlü Komisyon"a katıldığı ilk toplantılardan birinin 1990'ların başında Tokyo'da yapıldığını belirterek, toplantılarda en çok enflasyon konusunun ele alındığını söyledi.