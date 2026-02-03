Hatay’da kan donduran olay: 21 yaşındaki kadını kabloyla bağlayıp...

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Hatay'da kan donduran olay... 21 yaşındaki genç kadının kollarını bağlayıp tecavüz eden ve parası ile cep telefonunu gasp eden 2 kişi tutuklandı.

Olay, 1 Şubat günü İskenderun ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde yaşandı. E.K. ile Y.Y. isimli 2 şahıs, sosyal medya üzerinden 21 yaşındaki S.B. isimli genç kadınla tanışarak buluştu. Şahıslar, S.B.'nin kollarını kabloyla bağlayarak tecavüz ettiler ve cep telefonu ile 2 bin 200 TL parasını gasp ettiler.

TUTUKLANDILAR

Genç kadının ihbarı sonrası 2 şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Yapılan aramada suça konu; 2 adet bıçak, çekiç, 2 bin 200 TL para ve mağdur kişiyi bağladıkları kablo ele geçirildi.

