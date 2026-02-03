Haberler Yaşam Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2026 Ramazan ayı başlangıcı Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2026 Ramazan ayı başlangıcı 2026 yılının Ramazan ayı takvimi netleşti. Diyanet’in yayımladığı dini günler takvimiyle Ramazan ayının başlangıç günü, ilk sahurun tarihi, ilk oruç günü belli oldu. Peki Ramazan’a kaç gün kaldı, 2026 Ramazan imsakiyesi hangi tarihte başlayacak? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









2026 yılının ikinci ayına girilmesiyle birlikte vatandaş, bu ay başlayacak olan Ramazan takvimini merak ediyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun paylaştığı bilgiye göre ilk oruç ne zaman tutulacak? 2026 Ramazan imsakiyesi hangi tarihte başlayacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Diyanet'in resmî sitesinde paylaşılan takvime göre ramazan ayı başlangıcı 19 Şubat 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Buna göre ilk sahur, 18 Şubat Çarşamba gününün gecesinde yapılacak ve 19 Şubat Perşembe günü ilk oruç tutulacak.