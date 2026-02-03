Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2026 Ramazan ayı başlangıcı

2026 yılının ikinci ayına girilmesiyle birlikte vatandaş, bu ay başlayacak olan Ramazan takvimini merak ediyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun paylaştığı bilgiye göre ilk oruç ne zaman tutulacak? 2026 Ramazan imsakiyesi hangi tarihte başlayacak?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet'in resmî sitesinde paylaşılan takvime göre ramazan ayı başlangıcı 19 Şubat 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Buna göre ilk sahur, 18 Şubat Çarşamba gününün gecesinde yapılacak ve 19 Şubat Perşembe günü ilk oruç tutulacak.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi ise 14 Mart Cumartesi gecesi idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet'in paylaştığı takvime göre Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma başlayacak.