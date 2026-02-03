Tüm bildiklerinizi unutun! İşte doğru saç yıkamanın püf noktaları

Duşta saçını iki kez şampuanlayanların sayısı giderek artıyor. Daha temiz, daha hacimli ve ferah bir saç hissi vadeden bu yöntem sosyal medyada sıkça önerilse de uzmanlar uyarıyor: Çift şampuanlama herkes için doğru bir tercih olmayabilir. Saç derisinin yapısı ve günlük alışkanlıklar, bu yöntemin etkisini doğrudan belirliyor.
Çift Şampuanlama Nedir, Ne İşe Yarar?
Dermatolog Brendan Camp'e göre saçın iki kez şampuanlanması, ilk yıkamada saçtaki yağ, kir ve ürün kalıntılarının temizlenmesini; ikinci yıkamada ise saç derisinin daha derinlemesine arınmasını sağlıyor. Özellikle saçını birkaç günde bir yıkayanlar, yoğun saç ürünü kullananlar veya gün içinde çok terleyen kişiler bu yöntemle daha temiz bir saç derisi hissi yaşayabiliyor. Uzmanlar, kıvırcık, kalın telli ya da yağlanmaya yatkın saç tiplerinde çift şampuanlamanın daha etkili olabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda spor yapanlar ve saç derisi çabuk yağlanan kişiler için de bu yöntem avantaj sağlayabiliyor.
Herkes İçin Uygun Değil
Dermatolog Melanie Palm ise çift şampuanlamanın bazı durumlarda yarardan çok zarar verebileceğini vurguluyor. Saçını her gün ya da gün aşırı yıkayan kişilerde bu yöntem, saç derisindeki doğal yağ dengesini bozabiliyor. Aşırı arındırma; kuruluk, kepeklenme, pullanma ve saç tellerinde kırılganlık riskini artırabiliyor. Hassas saç derisine sahip kişilerde ise çift şampuanlama, kaşıntı ve tahrişe yol açabiliyor. Uzmanlara göre bu yöntemin sürekli hale getirilmesi yerine ihtiyaç duyulan günlerde uygulanması daha sağlıklı.
Özel Şampuan Kullananlar Dikkat
Çift şampuanlama, ilaçlı veya özel içerikli şampuan kullananlar için de tercih edilebiliyor. Sedef hastalığı gibi dermatolojik sorunlar için tedavi amaçlı şampuan kullananlar ya da sık sık havuza giren kişiler, önce arındırıcı bir şampuan ardından hedefe yönelik bir ürünle saçlarını yıkayabiliyor.
İki Kez Şampuan, Peki Ya Saç Kremi?
Uzmanlar bu noktada net: Saçı iki kez şampuanlamak, iki kez saç kremi kullanılması gerektiği anlamına gelmiyor. Aksine, saç kremini bir kez ama önerilen süre boyunca saçta bekletmek yeterli oluyor. İstenen etki alınamıyorsa çözüm, kremi çoğaltmak değil daha nemlendirici bir formüle geçmek.