Tüm bildiklerinizi unutun! İşte doğru saç yıkamanın püf noktaları

Özel Şampuan Kullananlar Dikkat

Çift şampuanlama, ilaçlı veya özel içerikli şampuan kullananlar için de tercih edilebiliyor. Sedef hastalığı gibi dermatolojik sorunlar için tedavi amaçlı şampuan kullananlar ya da sık sık havuza giren kişiler, önce arındırıcı bir şampuan ardından hedefe yönelik bir ürünle saçlarını yıkayabiliyor.

İki Kez Şampuan, Peki Ya Saç Kremi?

Uzmanlar bu noktada net: Saçı iki kez şampuanlamak, iki kez saç kremi kullanılması gerektiği anlamına gelmiyor. Aksine, saç kremini bir kez ama önerilen süre boyunca saçta bekletmek yeterli oluyor. İstenen etki alınamıyorsa çözüm, kremi çoğaltmak değil daha nemlendirici bir formüle geçmek.