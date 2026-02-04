  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Ankara'da gözaltına alınmıştı: Fenomen Mükremin Gezgin adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Gezgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gezgin'in savcılıktaki ifade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.

