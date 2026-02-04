Böcek ailesi soruşturmasında yeni gelişme! Zehir orada çıktı

OTELDE İLAÇLAMA YAPILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Ailenin otelde konaklamasının ardından sabah saatlerinde aynı otelde kalan yabancı uyruklu iki kişinin daha benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılması ve onlara refakat eden üçüncü bir kişinin de kalp ritmi rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınması, şüpheleri gıdadan otel ortamına yöneltti. Polis, İl Sağlık Müdürlüğü ve Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri otelde denetim yaptı. İncelemelerde, olayın yaşandığı odanın alt katında, otelin giriş katında, tek bir odada haşere ilaçlaması yapıldığı belirlendi.