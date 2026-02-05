Dolandırıcıların hedefi olmayın! Yeni yöntemleri: Uber!

"HİÇ UBER KULLANMADIM" Mağdurlardan N.K. "Normalde bu tür harcamalarda bankanın benden onay istemesi gerekir, ancak öyle olmadı.

Garip olan şu ki hayatımda hiç Uber kullanmadım ve uygulaması yok" dedi. Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun şunları söyledi: "Kart limitlerinizi düşük tutun ve yurtdışı alışverişe kapalı tutun.

Daha güvenli olması açısından sanal kart kullanmaya çalışın. Ayrıca SMS ya da e-mail üzerinden gönderilen linklere tıklamayın."