Kaddafi’nin ölümünde ihtimaller araştırılıyor

LİBYA Başsavcılığı, Seyfülislam Kaddafi'nin silahla vurularak öldürüldüğünü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, önceki gece uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan başsavcılık Kaddafi'nin ölümünde infaz şüphesi olabileceğini ve her türlü ihtimalin değerlendirileceğini belirtti. Öte yandan Seyfülislam Kaddafi, 14 Kasım 2021'deki başkanlık seçimi için adaylık başvurusunda bulunmuş ardından cinayet ve savaş suçları nedeniyle hakkında nihai yargı kararı olduğu için adaylığı iptal edilmişti.