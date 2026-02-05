Mersin'deki kazada ailesinden 3 kişiyi kaybeden acılı baba konuştu: Melekleri yok ettiler

'YEMEĞE GELECEKLERDİ' İkiz çocuklarından Kübra ile yeğenleri Zehra ve Nejla'yı kaybeden diğer ikiz kızı Büşra da ağır yaralanan Mahmut Güney, Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesinde taziyeleri kabul etti. Mahmut Güney, "Ben akşam evdeydim, çocuklarım eve geliyordu. Yarım saate kadar geleceklerini söylediler. Yemeğe bekledik ama gelmediler. Telefon ettik ama dördünü de aradık dördüne de ulaşılamıyordu. İlk başta durumu anlayamadık. Evimiz ana yola yakın. Sokağa çıktığımızda kazayı gördük. Kaza yerine gidince açtım, yüzlerine baktım. Polisler izin vermedi ilk başta ama rica edince izin verdiler. Bizimkiler olabilir diye şüpheleniyordum. Bir baktım iki tane yeğenim, ikisi de kaza yerinde can vermiş. Diğerlerini hastaneye kaldırmışlar. Hemen hastaneye koştuk. İkiz kızlarım var Kübra ile Büşra. Gittik ikisi de acilde. Acilde Büşra'yı yukarı yoğun bakıma götürdüler ameliyathaneye, Kübra da orada acilde can vermiş. Büşra şu anda orada gereken müdahaleleri yaptılar. İç organları çok hasar görmüş, beyinde zedelenme var" dedi.

'TUTUNACAK DALIMIZ KALMADI'

Yoğun bakımda tedavisi süren kızı Büşra için yardım isteyen Mahmut Güney, "Yetkililerden yardım bekliyoruz, tabiplerden yardım bekliyoruz. Varımız yoğumuz iki tane kız çocuğumuz var. Biri gitti, bir tane kaldı. Yani bizim başka tutunacak dalımız da kalmadı. Yani yetkililerden bu kızın kurtarılması için ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyorum. Rahmetli olan diğer çocuklar da yeğenlerim oluyor. Bundan 4 ay önce birisinin ağabeyi vefat etti, şimdi de bu kız gitti o aile çocuksuz kaldı. Ana baba tek kaldı. İki çocuk, ikisi de gitti. Öbürü de Kıbrıs'tan annesiyle misafirliğe gelmişti. Bir gün burada kaldı ikinci gün kazada rahmetli oldu. Onların da kızı gitti. Tabiplerin yardımıyla onu bize bağışlarsa belki tesellimiz o olur" diye konuştu.