Trafiğe çıkacaklar dikkat! Bunları bilmeden yola çıkmayın pahalıya patlar! Trafik düzenlemesinde 6 yeni madde...

Ağırlık ve boyutları bakımından kara yolunda sürülmesi özel izne bağlı olan araçlar, izin alınmadan ya da izin belgesinde belirtilen şartlar sağlanmadan kara yoluna çıkarılamayacak. İzin almayan taşıma işlemi yapanlara 20 bin lira, yükleme işlemi yapanlara 60 bin lira para cezası verilecek.

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜLERE 46 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK Diğer taraftan drift yapan motorlu bisiklet veya motosiklet cinsi araçların izin alınarak yapılan gösteriler dışında sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek benzeri akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasak olacak. Drift yapan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.