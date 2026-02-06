‘Dijital Anma’ Platformu simmortals erişime açıldı

KAYBETTİKLERİ sevdiklerinin hatırasını yaşatmak isteyenler için geliştirilen Türkiye'nin yapay zekâ destekli dijital anma platformu SimmortalS, kullanıma açıldı. Teknoloji ile duyguları bir araya getiren SimmortalS, kaybettiklerimizin anılarını güvenli, saygılı ve kalıcı bir biçimde dijital ortamda yaşatmak amacıyla Türk girişimciler tarafından tasarlandı. "Saygı teknolojisi" yaklaşımını benimseyen platform; kayıp, yas ve hatırlama süreçlerini dijital dünyada güven ve hassasiyet temelinde yeniden ele alıyor. Kullanıcılar, vefat eden yakınlarına ait anıları, fotoğrafları, videoları, yaşam öykülerini ve ses kayıtlarını güvenli bir ortamda saklayarak gelecek nesillere aktarabiliyor. Yapay zekâ destekli bu yenilikçi platform, sunduğu farklı özelliklerle kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir anma deneyimi sağlıyor. Dijital çağda "Saygı Teknolojisi" anlayışıyla hayata geçirilen SimmortalS, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurarak insan duygularını teknolojiyle buluşturuyor. "Herkes Hatırlanmaya Değer" mottosuyla yola çıkan platform sevdiklerini kaybeden bireyler ve aileler için anıların güvenle saklanabileceği, paylaşılabileceği ve nesiller boyunca erişilebilir kalacağı yeni nesil bir dijital alan sunuyor. Yas teknolojileri alanındaki farklı uygulamaları tek bir noktada toplayan, kapsamlı yaşam öyküsü çizelgesi gibi yenilikleri barındıran SimmortalS, sahip olduğu yetenekler ile Türkiye'de bir ilk olarak dikkat çekiyor.

YENİ BİR BOYUT

Teknolojinin sunduğu imkânları duygusal bir incelikle birleştiren SimmortalS; yapay zekâ, konum teknolojileri ve sosyal fayda odaklı çözümleri bir araya getirerek bireylerin ve toplumların yas, hatırlama ve bağ kurma süreçlerine dijital dünyada yeni bir boyut kazandırıyor. Fotoğraflar, videolar ve anılar güvenli şekilde korunurken, yapay zekâ desteği sayesinde içerikler anlamlı bir bağa ve kalıcı bir değere dönüşüyor.

Timur Sırt