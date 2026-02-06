YKS başvuruları başladı! 2026 YKS TYT, AYT, YDT başvuruları nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2026-YKS başvuru maratonu ÖSYM takvimine göre başladı. Adaylar, YKS başvuru ekranı üzerinden kişisel bilgilerini ve sınav merkezi tercihlerini girerek TYT, AYT ve YDT başvurularını tamamlayabiliyor.

Başvuruların geçerli sayılabilmesi için adayların YKS ücretini zamanında ödemeleri gerekiyor. Başvurular 2 Mart'a kadar devam edecek ve adaylar, bu süre zarfında işlemlerini tamamlayacak. İşte detaylar...

GEÇ BAŞVURU DÖNEMİ NE ZAMAN?

Üniversite sınavı YKS 2026 başvuruları, ÖSYM'nin takvimine göre 6 Şubat Cuma günü resmen başladı. Adaylar, 2 Mart'a kadar Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Geç başvuru dönemi ise 10–12 Mart tarihleri arasında yapılacak.

YKS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

YKS 2026 SINAV TARİHLERİ: TYT, AYT VE YDT OTURUM SAATLERİ

ÖSYM'ye göre YKS 2026 oturumları şöyle:

TYT: 20 Haziran 2026, Cumartesi, 10:15

AYT: 21 Haziran 2026, Pazar, 10:15

YDT: 21 Haziran 2026, Pazar, 15:45

YKS 2026 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti 2026, ÖSYM'nin yayınlayacağı kılavuzla netleşti. 2026 YKS TYT, AYT, YDT başvuru ücretleri her bir oturum için 700 TL olarak belirlendi.