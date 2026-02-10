Açık alanlar dumansız olacak

AK Parti'nin üzerinde uzun süredir çalıştığı sigara yasaklarına ilişkin düzenleme devam ediyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni yasal düzenlemenin, kamusal alanlarda sigara kullanımını daha da sınırlandıracak, dumansız yaşam alanlarını genişletecek. Parklar, plajlar, yürüyüş yolları, bina girişleri, otobüs durakları, kafe terasları gibi yoğun kullanılan açık alanların da kısıtlama kapsamına alınacak. Sadece klasik sigaranın değil, yeni nesil ürünlerin de (elektronik sigara, IQOS vb.) açık alanlarda içilmesi kısıtlanacak.