Aman dikkat! Dolandırıcılar iş başında: Ramazan ayını fırsat bildiler

SMS'LERE İTİBAR ETMEYİN



Bu tip saldırılara karşı korunmanın en etkili yolu, bu konuda bilinçli ve bilgili olmaktan geçerken, öncelikli olarak vatandaşların sosyal medya reklamlarına veya bir şekilde kendilerine ulaşan SMS ya da maillere itibar etmemeleri gerekiyor.

DÜŞÜK FİYATA ALDANMAYIN



"Bedava peynir fare kapanında olur" anlayışından hareketle piyasanın çok altında bir fiyata ürün satılmaya çalışılan veya yardım vaadinde bulunan sitelere her zaman şüpheyle yaklaşılması gerekiyor. Linkle erişilen sitelerde kurumsal markaların logosunun bulunmasının hiçbir anlam ifade etmediği ve bunların kolayca taklit edilebildiğinin bilinmesi gerekiyor.