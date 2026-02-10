  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Yaşam Araçta mahsur kaldılar: Tipi şiddetlendi, 30 kişi ekipler tarafından kurtarıldı!

Son dakika haberleri... Kars’ın Kağızman ilçesinde tipi nedeniyle Çengilli köyü grup yolunda mahsur kalan 30 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA

Kars'ın Kağızman ilçesi Çengilli köyü grup yolunda etkili olan tipi nedeniyle, aralarında 1 yolcu minibüsünün de bulunduğu 9 araç kara saplandı, yolcular mahsur kaldı. Görüş mesafesinin düşmesi ve kar kalınlığının artmasıyla ilerleyemeyen araçlardaki sürücüler, durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirip, yardım istedi. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, soğuk ve görüşü engelleyen tipi altındaki uzun süre karla mücadele çalışmalarını sürdürüp, mahsur kalan 9 araca ulaştı. Araçlardaki 30 kişi güvenli bölgeye tahliye edilirken, vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

