Duran: 6 Şubat sonrası bir diriliş hikayesidir

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Büyük felaketler aslında bir milletin karakterini ve dayanışma ruhunu da bütün açıklığıyla görünür kılar. 6 Şubat sonrası süreç, Türkiye için devlet ve millet dayanışmasının en güçlü şekilde tezahür ettiği bir diriliş hikayesidir" dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığında düzenlenen "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"nde yaptığı konuşmada, bugün, yaşadıkları o büyük imtihanın üzerinden geçen 3 yılın muhasebesini yapmak, afetlere karşı hafızaları diri tutmak ve Türkiye'nin geleceğine dair ortak perspektiflerini paylaşmak üzere bir araya geldiklerini belirtti. Duran, "Nitekim ilk andan itibaren devletimiz tüm imkanları ve birimleriyle sahaya indi. Biz bu felaketin üstesinden hem teknik kapasitemizle hem vicdanımızla hem de dayanışma gücümüzle geldik. Bu güçlü irade ve birlik ruhu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan geçici çözümlerle yetinmeyen kalıcı bir yeniden inşa ve ihya süreciyle kurumsal çerçeveye kavuşturulmuştur" dedi.