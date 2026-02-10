Gözlerinizi ekran ışığına karşı koruyun

GÜNLÜK yaşamda gözlerin mavi ekranlar, zararlı ışınlar ve çevresel faktörlere sürekli maruz kaldığını hatırlatan Uzm. Dr. Safiye Küçükgül, göz hastalıklarının önlenmesi ve görme kabiliyetinin korunmasında doğru beslenmenin olumlu etkilerine ve önemine dikkat çekti. Uzm. Dr. Küçükgül, "Göz sağlığını korumak için A vitamini, lutein, zeaksantin, C ve E vitaminleri ile omega-3, çoklu doymamış yağ asitleri açısından zengin bir beslenme düzeni benimsenmeli, özellikle sardalya, hamsi ve uskumru gibi balıkların tüketilmesi önemli" dedi. Uzm. Dr. Küçükgül, beslenmenin yanı sıra düzenli göz kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini de vurguladı.