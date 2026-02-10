Keçiören’de siyasi gerilim yargıya taşındı: Özarslan’dan Özel hakkında suç duyurusu

ANKARA Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özür Özel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na tehdit ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Özarslan, Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden hakaret, tehdit ve iftiralar içeren mesajlar gönderdiğini açıklayarak, "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?" demişti. Özarslan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Baktım mesajları silmiş. Neden sildin? HTS kayıtları yok mu zannediyorsun. Devletimiz yargılayacak ve gerekli cezayı vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.