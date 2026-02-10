MOSSAD casus operasyonu: Tutuklandılar! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü; İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a yönelik düzenlediği operasyonla önemli bir gelişme yaşandı. MİT, Maden Mühendisi Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu'nun İsrail İstihbarat Servisi'ne çalıştıklarını tespit etmişti.

Yapılan tespitlere göre Derya, 2005 yılında kendi şirketini kurdu ve Mersin Silifke'de Mermer Ocağı açtıktan sonra dünyanın bir çok ülkesine ticaret yapmaya başladı. Mehmet Budak Derya bir süre sonra İsrail İstihbarat Servisi'nin dikkatini çekti. İsrail'in kurduğu bir "Paravan" şirketin yetkilisi Ali Ahmed Yassın kod adlı kişi, Eylül 2012'de Derya'yı ofisinde ziyaret etti ve şirketinin birlikte iş yapmak istediğini ifade etti.

HER ADIMI MOSSAD'A AKTARDILAR

Patronlar ile tanışması için Avrupa'da bir ülkeye davet edilen Mehmet Budak Derya, Ocak 2013'te Avrupa'da "Şirket Sahibi" kimliği altında İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın elemanlarıyla bir araya geldi ve yapacakları mermer ticaretine ilişkin hususları görüştü. "Luis" kod adlı İsrail İstihbarat Servisi Elemanı M.B., Derya'ya Filistin asıllı Türk vatandaşı Veysel Kerimoğlu'nu işe almasını söyledi.

Fotoğraf: Veysel Kerimoğlu

Talebi yerine getiren Derya, Kerimoğlu ile birlikte yürüttükleri faaliyetler hakkında kendilerine bilgi vermeleri yönünde talimat aldı. İsrail İstihbarat Servisi mensuplarından aldığı talimat doğrultusunda Veysel Kerimoğlu'nu işe alan Derya, Kerimoğlu'nun maaşını bile İsrailli istihbaratçılardan temin etti. Derya, Kerimoğlu ile attıkları her adımı İsrail İstihbarat Servisi ile paylaştı.

MOSSAD İLE 13 YILLIK BAĞLANTI

Derya, Veysel Kerimoğlu vesilesiyle Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetleri arttırdı ve İsrail'in Orta Doğu Ülkeleri'ne yönelik politikalarına muhalif Filistinliler ile sosyal ve ticari ilişkiler geliştirdi. Ardından da söz konusu kişilerle ilgili bilgiler topladı ve MOSSAD'a aktardı.

Yapılan tespitlere göre Gazze'de aradığı depoların fotoğraflarını MOSSAD'a iletti. 2016 yılında Drone parçaları ticareti için bir teklif alan Mehmet Budak Derya, teklifi MOSSAD'a iletti. İlk numuneler de İsrail İstihbarat Servisi tarafından temin edildi. Derya, MOSSAD ile 2013'te başlayan ilişkisini 2026 yılına kadar sürdürdü.