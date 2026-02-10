Olta yöntemi kullanan sanal dolandırıcılara geçit yok

19 Şubat tarihinde başlayacak olan bereket ayı Ramazan, dolandırıcıların iştahını kabarttı. Sanal ortamda vatandaşı tuzağa düşürmek için yüzlerce sahte internet sitesi kurulduğu belirlenirken Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bugüne kadar Ramazan içerikli 940 sahte siteyi erişime engelledi. Sahtekarların kişilere yanıltıcı e-posta, SMS veya sosyal medya mesajları yoluyla ulaşarak, sahte bir web sitesine yönlendirdikleri oltalama yöntemini kullandığı görüldü. Sitelerde sözde uygun fiyatlı ürünler, yardım kampanyaları, markaların taklit edilmiş görselleri gibi yanıltıcı içerikler yer aldığı ve bu yolla vatandaşın kredi ve banka kartı ile kimlik bilgilerinin çalındığı ifade edildi.