Ankara’da dehşet: Tartıştığı kız arkadaşını öldürdü, aynı silahla intihar etti!

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Rüzgar Caddesi'nde bir evde meydana gelen olayda, H.D. (28) ve kız arkadaşı Ş.Z. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu H.B., yanında bulunan silahla ateş ederek Ş.Z.'yi öldürdü. H.B. daha sonra aynı silahla intihar etti. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ş.Z. ve H.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.