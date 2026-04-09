16 kamyon çöp çıkarılmıştı! O eve üçüncü müdahale: Belediye temizliyor, o yeniden biriktiriyor!

Antalya Kepez Belediyesi ekipleri, mahalle halkından gelen şikayetler üzerine bir adreste temizlik çalışması başlattı. Kütükçü Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki İ.K.'nin müstakil evinin bahçesinde biriken evsel atıklar, zamanla çevreye kötü koku yayarak kirliliğe neden oldu.
KÖTÜ KOKU MAHALLELİYİ RAHATSIZ ETTİ
Kötü koku ve görüntü kirliliği üzerine mahalle sakinleri durumu mahalle muhtarlığına bildirdi. Kütükçü Mahalle Muhtarı Meryem Erkal'ın da, konuyu Kepez Belediyesine iletmesi üzerine ekipler harekete geçti.
TAM 4 KAMYON DOLUSU ÇÖP ÇIKTI
Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetlerinin desteğiyle Kütükçü Mahallesi'ndeki 2971 Sokak'taki müstakil evde kapsamlı bir çalışma başlattı. Gün boyu süren çalışmalar sonucunda evin bahçesi ve çevresinden 4 kamyon çöp çıkarıldı.
Yetkililer tarafından yapılan incelemede, 44 yaşındaki İ.K.'nin kullanım ömrünü tamamlamış ev eşyaları, mobilyalar ve çeşitli atıkları biriktirdiği tespit edildi.
TAHLİYE İŞLEMİ TAMAMLANDI
Çevreye yayılan kötü koku ve hijyen sorunları nedeniyle yapılan tahliye işlemi planlı şekilde tamamlandı.