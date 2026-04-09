16 kamyon çöp çıkarılmıştı! O eve üçüncü müdahale: Belediye temizliyor, o yeniden biriktiriyor!

Antalya Kepez Belediyesi ekipleri, mahalle halkından gelen şikayetler üzerine bir adreste temizlik çalışması başlattı. Kütükçü Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki İ.K.'nin müstakil evinin bahçesinde biriken evsel atıklar, zamanla çevreye kötü koku yayarak kirliliğe neden oldu.