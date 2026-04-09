7 yıldır haber alınamamıştı! Güneş Yıldıztan cinayetinde şoke eden detaylar: Davanın seyri değişti





ÖLDÜRÜLDÜKTEN 2 YIL SONRA BOŞANMA GERÇEKLEŞMİŞ

Soruşturma dosyasındaki incelemeler, Güneş Yıldıztan'ın kaybolmadan kısa süre önce, 18 Aralık 2017'de Darıca'da polise başvurarak eşi Nihat Yıldıztan'dan şikayetçi olduğunu gösterdi. Güneş, eşinin vücudunda sigara söndürdüğünü ve darp edildiğini beyan ederek kadın sığınma evine yerleşti. Ancak 25 Aralık 2017'de eşiyle barıştığını söyleyerek kurumdan ayrıldı. Kayıtlara göre Nihat Yıldıztan, 20 Aralık 2017'de "zina" gerekçesiyle açtığı boşanma davasını sürdürdü ve Güneş'in muhtemelen hayatta olmadığı 29 Eylül 2019 tarihinde resmi boşanma gerçekleşti. Güneş'in hiçbir duruşmaya katılmadığı tespit edildi.



"2011 YILINDA EŞİM EVDEN KAÇTI"

Sanık Nihat Yıldıztan iddianamede yer alan ifadesine göre, "Biz Kocaeli'ye taşındıktan sonra İstanbul'da çalışmaya başladım. 2011 yılı Aralık ayı içerisinde, İstanbul'da bulunduğum bir gece saat 01.00 sıralarında eşim Güneş Yıldız beni telefonla aradı. Bana 'Çocuklara sahip çık, ben gidiyorum' dedi ve telefonu kapattı. Eşim evden ayrıldıktan sonra bir avukatın yanına gittim ve boşanmak istediğimi söyledim. Boşanma süreci boyunca da Güneş'i hiç görmedim. Eşimin kaybolmasıyla ilgili olarak polise herhangi bir müracaatta bulunmadım. Ancak eşimin kendi rızasıyla evden ayrıldığını düşündüğüm için elimizden bir şey gelmediğini değerlendirdim. Eşimin başka biriyle adı çıktığına veya böyle bir durum yaşandığına da şahit olmadım" dedi.

"KAÇMA OLAYDAN SONRA AİLE ÜYELERİMLE BİRLİKTE 2-3 DEFA BİR ARAYA GELEREK TOPLANTI YAPTIK"



Güneş'in nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Nihat Yıldıztan, "Kardeşlerim, amcam, kuzenlerim ve diğer aile bireyleriyle birlikte Seracettin amcamın evinde toplandık. Amcam burada bize Güneş'in başka birini sevip gittiğini, bu konuda yapılacak bir şey olmadığını söyledi. Güneş'in kaçtığı kişi Mehmet A.'nın ailesi, sürekli olarak Seracettin amcamı arayarak anlaşmak istediklerini söylüyorlardı. Ben anlaşmayı kabul etmek istiyordum ancak bu konuda benim görüşüm sorulmadı. Ben hiçbir zaman bir şahsa zarar vermek istediğimi söylemedim. Kardeşlerimin böyle bir şey söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Kardeşlerim Saim ve Muhsin'in Güneş'i arayıp aramadıklarını da bilmiyorum. Olaydan sonra aile üyelerimle birlikte 2-3 defa bir araya gelerek toplantı yaptık. Bu toplantılarda yalnızca çocuklara kimin bakacağı konusunu konuştuk" şeklinde konuştu.



"EŞİM BİR BAŞKASINI SEVMİŞ VE ONUNLA KAÇMIŞ OLABİLİR"

Söz konusu toplantılarda Güneş'in öldürülme konusunun da konuşulduğunu söyleyen Nihat Yıldıztan, "Böyle bir eylemin sonucunda alacağımız cezanın buna değmeyeceğini düşünerek öldürülmemesi yönünde karar aldık. Eşimin, kardeşim Saim ile ilişkisi olduğu yönünde söylentiler duydum ancak bunu kendi gözümle görmediğim için inanmadım. Benim düşünceme göre eşim bir başkasını sevmiş ve onunla kaçmış olabilir. Ancak bu durum onun öldürülmesini gerektirecek bir durum değildir" diye konuştu.



Sanık Saim Yıldıztan ise Güneş'in nereye, gittiğini ve nerede olduğunu bilmediğini, kendisi ile bir ilişkisi olmadığını söyledi.



"MUHSİN VE SAİM'İN, GÜNEŞ'İ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİKLERİNİ DUYDUM"

Seracettin Yıldıztan'ın eşi Fatma Yıldıztan; Saim, Nihat, Muhsin, Bedir, Osman, Mehmet ve Seracettin Yıldıztan'ın, Güneş'in kaçtığı kişinin evini bulmak için toplandıklarını ancak adresi bilmedikleri için gidemediklerini söyledi. Fatma Yıldıztan; Muhsin ve Saim'in Güneş'i kaçıran kişiyle ilgili takibini sürdürdüğünü, daha sonra Bedir'in yönlendirmesiyle Muhsin ve Saim'in Güneş'i öldürdüğünü duyduğunu öne sürdü.



"NAMUSUMUZU TEMİZLEYECEĞİZ"

Güneş'in kardeşi Habip Doğan, annesinin Nihat Yıldıztan ile telefonda konuştuğunu söyleyerek, "Nihat telefonda anneme amcasının sözlerini aktarmış. Amcası Seracettin, 'Güneş bizim şerefimizi ayaklar altına aldı, namusumuzu kirletti, namusumuzu temizleyeceğiz. Güneş'i öldüreceğiz' demiş" dedi.



"SAİM GÜNEŞ'E KEFEN FOTOĞRAFI ATTI"

Bir tanık, Güneş'in kaçmadan önce kayınbiraderi Saim Yıldıztan'ın kendisine kefen fotoğrafı gönderdiğini ve "Sonun böyle olacak" dediğini anlattı. 7 Haziran 2024'te gelen gizli bir ihbarda ise maktulün İlimtepe mevkisinde ormanlık alana götürüldüğü, el ve ayakları bağlandıktan sonra üzerine benzin dökülerek yakıldığı öne sürüldü. Savcılık, 30 Aralık 2017 gece yarısından sonra Güneş'in telefonunun Muhsin Yıldıztan'a geçtiğini ve şüphelilerin baz bilgilerinin sabaha kadar bölgede hareketli olduğunu belirledi.