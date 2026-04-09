Aile dramnda acı son

ANKARA'NIN Sincan ilçesinde emekli Uzman Çavuş tabanca ile eşini ve bir kızını öldürüp, bir kızını da yaraladıktan sonra kendi yaşamına son verdi. Emekli Uzman Çavuş R.B., eşi ve kızları ile tartışma yaşadı. Tartışma sırasında beylik tabancasını alan R.B., eşi D.B. ile kızları I.N.B. ve S.B.'ye ateş etti. Olayın ardından R.B. de aynı tabancayla kendisini vurdu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde baba R.B. ile eşi eşi D.B. ve kızı I.N.B.'nin hayatını kaybettiği, ailenin diğer kızı S.B.'nin ise yaralı olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.