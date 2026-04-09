Haberler Yaşam Gassal 3. sezon ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu mu?

Gassal 3. sezon ne zaman çıkacak? Tarih belli oldu mu?

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Gassal ne zaman başlayacak? Gassal 3. sezon ne zaman başlıyor? soruları merak ediliyor. İşte Gassal 3. yeni sezon tarihi...

Başrolünde Ahmet Kural ve Hande Soral'ın yer aldığı Gassal dizisinin 3. yeni sezon tarihi belli oldu. Dizinin hayranları 'Gassal 3. sezon ne zaman başlayacak? Gassal nereden izlenir? Gassal 3. sezon tarihi' araştırmalarını sürdürüyor. İşte Gassal yeni sezon tarihi...

GASSAL 3. SEZONU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gassal dizisinin heyecanla beklenen 3. sezon yayın tarihi 10 Nisan 2026 olarak ilan edildi. Yeni sezonu, 10 Nisan'dan itibaren tabii platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Gassal dizisi 3. sezonunda Ahmet Kural ve Hande Soral'ın başrolünde izleyici karşısına çıkıyor.

GASSAL 3. SEZON OYUNCULARI

Ahmet Kural - Baki

Hande Soral - Nihan

Öykü Gürman

Emir Benderlioğlu - Şoför

Erdal Cindoruk - Aziz

Ebru Cündübeyoğlu - Buse

