YENİ TRAFİK YÖNETMELİĞİNİN DETAYLARI 2026 | Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! O kurallar esniyor: 81 ilde tek tip plaka
Araç içi multimedya, ses ve görüntü sistemlerine yönelik yeni yönetmeliğin detayları netleşiyor. Ay sonunda yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede multimedya ekranların yasaklanmayacağı belirtilirken, plaka basımında mevcut sistem korunacak. İşte yeni trafik yönetmeliğinin detayları…









Yeni yönetmelikle birlikte sürüş ve trafik güvenliğini etkilemeyen konularda sürücülere esneklik sağlanacak. Ancak araç seyir halindeyken multimedya ekranlarında video oynatılmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Bu kural, araç muayene istasyonları ve trafik denetimlerinde sıkı şekilde kontrol edilecek. Seyir sırasında video oynatımına izin veren ekran sistemlerine ceza uygulanacak, ekranın araç içindeki konumu ise değerlendirmede belirleyici olmayacak.

SES SİSTEMİNE CEZA KESİLECEK Ses sitemlerinde ise araçların orijinal hoparlör yerine yeni ve kaliteli hoparlörler takılmasına müsaade edilecek. Ancak bagajda ya da farklı noktalara ekstra ses oluşturmak için takılan subwoofer ve kutu bas gibi aksesuarlara izin verilmeyecek.