YENİ TRAFİK YÖNETMELİĞİNİN DETAYLARI 2026 | Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! O kurallar esniyor: 81 ilde tek tip plaka

Yeni yönetmelikle birlikte sürüş ve trafik güvenliğini etkilemeyen konularda sürücülere esneklik sağlanacak. Ancak araç seyir halindeyken multimedya ekranlarında video oynatılmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Bu kural, araç muayene istasyonları ve trafik denetimlerinde sıkı şekilde kontrol edilecek. Seyir sırasında video oynatımına izin veren ekran sistemlerine ceza uygulanacak, ekranın araç içindeki konumu ise değerlendirmede belirleyici olmayacak.
SES SİSTEMİNE CEZA KESİLECEK
Ses sitemlerinde ise araçların orijinal hoparlör yerine yeni ve kaliteli hoparlörler takılmasına müsaade edilecek. Ancak bagajda ya da farklı noktalara ekstra ses oluşturmak için takılan subwoofer ve kutu bas gibi aksesuarlara izin verilmeyecek.
STANDART DIŞI PLAKA BASAN 6 AY YETKİSİ ALINACAK
Plaka konusunda ise şoförler odaları tarafından basılan plakalar kullanılmaya devam edilecek. Plakalar iptal edilmeyecek, ceza verilmeyecek. Ancak odalara plakalarını uygun hale getirmek için 1 Ocak 2027'ye kadar süre verilecek. Uygun hale getirmeyen odaların plaka basma yetkileri 6 aylığına iptal edilecek. Vatandaş mağduriyet yaşamaması için yetki başka bir odaya resen devredilecek. 6 ay içinde uygun koşulları sağlayan odalara yetkileri geri iade edilecek.
ÖN CAM HARİÇ 1 VE 2 NUMARA FİLM SERBEST
Araçlara cam filmi ve yazı ise mevcut yönetmelikteki şekliyle uygulanacak. Sürücünün görüşünü engellememek ve içerisinin "görünürlüğünü tamamen kapatmamak" şartıyla yan camlara 1 ve 2 numara serbest olmaya devam edecek. Ön cama ise görüşü engelleyecek film kaplatmak cezaya tabi olmaya devam edecek. Araçlara yazı yapıştırmak ya da yazdırmak ruhsata işli değilse yasak olmaya devam edecek.
SALDIRGAN DAVRANIŞLAR KONUSUNDA GERİ ADIM ATILMAYACAK
Mevcut yönetmelikteki, "Araçlara yazı, logo veya reklam yazdırmak, Karayolları Trafik Kanunu (26/3) ve ilgili yönetmeliklere göre izne ve ruhsata işletme şartına tabidir. Görüşü engelleyen, camlara (özellikle ön) ve plakalara uygulanan yazılar yasaktır. Ticari araçlarda reklamlar için belediyeden izin alınmalı ve araç tescil belgesine ruhsat işletilmelidir" maddesi korunacak.
Trafik güvenliği ile ilgili ters şeritte seyir, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanımı, hız limitlerinin aşılması, araçtan inerek yolu kesme ve saldırgan davranışlar konusunda ise geri adım atılmayacak.