Yusuf Güney tutuklandı: Yasaklı maddeyi özendirmişti...

Aralarında ünlü şef Somer Sivrioğlu , oyuncu Burak Deniz ve Ender Eroğlu (Norm Ender)'nun da bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimlerin yanı sıra Yusuf Güney de farklı bir soruşturma sebebiyle gözaltına alındı. Güney'in daha önce de benzer süreçlerden geçip serbest bırakılması, yeni gözaltı kararının gerekçesi hakkında merak uyandırdı.

GÜNEY'İN ÖZENDİRDİĞİ ÇAY YASAKLI MADDE ÇIKTI

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Yusuf Güney, dijital bir platformda yayınlanan bir programa katıldı. Söz konusu programda içerisinde uyuşturucu etken maddesi bulunan bir çay için özendirici açıklamalarda bulunduğu tespit edildi.

Narkotik polisi tarafından yapılan incelemelerde, çayın içeriğinde bulunan DMT maddesinin yasaklı maddeler listesinde yer aldığı belirlendi. Güney, bu gerekçeyle sabah saatlerinde gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.