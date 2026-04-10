Cuma günü hangi dualar okunur? Cuma namazı sonrası hangi dua okunmalı?

Cuma günü, Müslümanlar için özel bir öneme sahiptir ve bu günü zikir, dua ve ibadetle değerlendirmek tavsiye edilir. Bu güzel günde duş alınır, güzel kokular sürülür, insanlarla selamlaşılır.
CUMA GÜNÜ DUASI
Duanın Okunuşu: Allahumme yâ ganiyyü, yâ Hamidü, yâ Mübdiü, yâ Mu'idu, yâ Rahîmü, yâ Vedûd.Eğisni bi helâlike an harâmike bitâatike an ma'siyetike vebi fadlike ammen sivâke.
Türkçe Anlamı: Ey Gani, Ey Hamid, Ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah'ım.Helalin ile beni haramdan sakındır, taatın ile mâsiyetinden beni uzaklaştır. Fazlü keremin ile senden gayrısını bana unuttur.
CUMA NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUA
«Sübhânallâhi ve bihamdihî, sübhânallâhil azîm ve bihamdihî estağfirullah.»
"Allah'ı hamdiyle tesbih ederim. Azîm olan yüce Allah'ı hamd ile tesbîh ederim. Allah'tan beni affetmesini isterim." diyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder." (Ali el-Müttakî, no: 21321)
CUMA GÜNÜ OKUNACAK SURELER
İşte cuma günü okunacak surelerden bazıları:
Fatiha Suresi
Zilzâl Suresi
Duhan Suresi
Kehf Suresi
Hud Suresi
CUMA GÜNÜ OKUNABİLECEK ESMALAR
Ya Gaffar
Ya Vehhâb
Ya Rezzak
Ya Bâsıt
Ya Lâtif
Ya Hakîm
Ya Mecîd
Ya Bâis
Ya Hakk
Ya Vekil
Ya Metîn
Ya Muhsî
Ya Hasîb
Ya Kerim
Ya Rakîb
Ya Muhyî
Ya Nâfi'
Ya Nûr
Ya Vâcid
Ya Mâcid
Ya Ehad
Ya Âhir
Ya Berr
Ya Muğnî
Ya Vâris
HACET DUASI
Halîm ü Kerîm Allah'tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azîm'in Rabbi Allah'ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Rabbim, Senden, rahmetinin gereklerini, merhametini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir keder, Senin rızana muvafık olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma Ya Erhamerrahimin.
Allah'ım, Sen kullarının ihtilaf ettikleri şeylerde hüküm verirsin. Yüce ve Azim Allah'tan başka ilah yoktur. Halîm ve Kerîm Allah yegâne ilahtır. Yedi semanın ve Arş-ı Azîm'in Rabbi Allah'ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.