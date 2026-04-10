  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Cuma günü hangi dualar okunur? Cuma namazı sonrası hangi dua okunmalı?

Cuma gününü verimli geçirmek için yapılacak dualar, sureler ve çekilecek tesbihler, zikirler araştırılıyor. Peki, Cuma günü okunacak dualar ve sureler neler? İşte Cuma günü duaları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Cuma günü, Müslümanlar için özel bir öneme sahiptir ve bu günü zikir, dua ve ibadetle değerlendirmek tavsiye edilir. Bu güzel günde duş alınır, güzel kokular sürülür, insanlarla selamlaşılır.

CUMA GÜNÜ DUASI

Duanın Okunuşu: Allahumme yâ ganiyyü, yâ Hamidü, yâ Mübdiü, yâ Mu'idu, yâ Rahîmü, yâ Vedûd.Eğisni bi helâlike an harâmike bitâatike an ma'siyetike vebi fadlike ammen sivâke.

Türkçe Anlamı: Ey Gani, Ey Hamid, Ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah'ım.Helalin ile beni haramdan sakındır, taatın ile mâsiyetinden beni uzaklaştır. Fazlü keremin ile senden gayrısını bana unuttur.

CUMA NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUA

«Sübhânallâhi ve bihamdihî, sübhânallâhil azîm ve bihamdihî estağfirullah.»

"Allah'ı hamdiyle tesbih ederim. Azîm olan yüce Allah'ı hamd ile tesbîh ederim. Allah'tan beni affetmesini isterim." diyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder." (Ali el-Müttakî, no: 21321)

CUMA GÜNÜ OKUNACAK SURELER

İşte cuma günü okunacak surelerden bazıları:

Fatiha Suresi

Zilzâl Suresi

Duhan Suresi

Kehf Suresi

Hud Suresi

CUMA GÜNÜ OKUNABİLECEK ESMALAR

Ya Gaffar

Ya Vehhâb

Ya Rezzak

Ya Bâsıt

Ya Lâtif

Ya Hakîm

Ya Mecîd

Ya Bâis

Ya Hakk

Ya Vekil

Ya Metîn

Ya Muhsî

Ya Hasîb

Ya Kerim

Ya Rakîb

Ya Muhyî

Ya Nâfi'

Ya Nûr

Ya Vâcid

Ya Mâcid

Ya Ehad

Ya Âhir

Ya Berr

Ya Muğnî

Ya Vâris

HACET DUASI

Halîm ü Kerîm Allah'tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azîm'in Rabbi Allah'ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Rabbim, Senden, rahmetinin gereklerini, merhametini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir keder, Senin rızana muvafık olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma Ya Erhamerrahimin.

Allah'ım, Sen kullarının ihtilaf ettikleri şeylerde hüküm verirsin. Yüce ve Azim Allah'tan başka ilah yoktur. Halîm ve Kerîm Allah yegâne ilahtır. Yedi semanın ve Arş-ı Azîm'in Rabbi Allah'ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA