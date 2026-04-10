Cuma günü hangi dualar okunur? Cuma namazı sonrası hangi dua okunmalı?

Cuma günü, Müslümanlar için özel bir öneme sahiptir ve bu günü zikir, dua ve ibadetle değerlendirmek tavsiye edilir. Bu güzel günde duş alınır, güzel kokular sürülür, insanlarla selamlaşılır.

CUMA GÜNÜ DUASI

Duanın Okunuşu: Allahumme yâ ganiyyü, yâ Hamidü, yâ Mübdiü, yâ Mu'idu, yâ Rahîmü, yâ Vedûd.Eğisni bi helâlike an harâmike bitâatike an ma'siyetike vebi fadlike ammen sivâke.

Türkçe Anlamı: Ey Gani, Ey Hamid, Ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah'ım.Helalin ile beni haramdan sakındır, taatın ile mâsiyetinden beni uzaklaştır. Fazlü keremin ile senden gayrısını bana unuttur.