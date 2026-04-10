Pansiyon odasında kalan turist ölü olarak bulundu

ANTALYA'DA yaklaşık 1 aydır pansiyonda kalan Ahmet Doğan (60), odasında ölü bulundu. En son 3 gün önce görülen Doğan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Olay, Muratpaşa ilçesinde bir pansiyonda meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce pansiyona yerleşen Ahmet Doğan, konaklama ücretini nakit ödeyerek kalmaya başladı. Doğan'dan haber alamayan pansiyon yetkilileri, konaklama süresinin dolması üzerine odasına gitti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yoğun koku nedeniyle ekiplerin maske takarak inceleme yaptığı pansiyonda, olay yeri inceleme ve savcılık ekiplerinin çalışmalarının ardından Doğan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.