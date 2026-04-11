Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitiyor? İşte güncel oto lastik fiyatları

Kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için 15 Kasım'da başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması sona eriyor. Yaklaşık 6 bin TL cezası bulunan uygulamanın bitmesiyle birlikte sürücüler yaz lastiğine geçiş hazırlıklarına başladı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla araç sahipleri için yeni dönem başlarken, güncel yaz lastiği fiyatları da merak konusu oldu.
KIŞ LASTİĞİ KONTROLÜ SONA ERİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026 Çarşamba günü sona erecek.
KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?
Kış lastiği için denetimler özellikle şehirler arası yollarda sıkı şekilde uygulanıyor. Kurallara uymayan sürücülere kış lastiği cezası 5.856 TL olarak devam ediyor.
KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?
Kış lastiği zorunluluğu özellikle ticari araçları kapsıyor. Buna göre:
Kamyon
Çekici
Tanker
Otobüs
Minibüs
Kamyonet
Ticari yolcu taşımacılığı yapan otomobiller (taksi vb.)
bu uygulama kapsamında yer alıyor.
KIŞ LASTİĞİ NE KADAR?
Kış lastiği fiyatları, 2025'e göre ortalama %20–30 yükseliş gösterdi. Fiyatlar marka, üretim yılı ve lastik segmentine göre değişiklik gösterebilir. 2026 Nisan itibarıyla güncel kış lastiği fiyatları şu şekilde:
Binek araçlar için
185/65 R15: 1.900 – 3.200 TL
205/55 R16: 2.500 – 3.800 TL
Ortalama binek araçlarda tek lastik fiyatı 2.000 – 4.000 TL bandında
SUV ve hafif ticari araçlar için
215/65 R16: 3.200 – 5.200 TL
225/60 R17: 3.800 – 6.500 TL
SUV segmentinde lastik fiyatları 3.000 TL'den başlayıp 6.500 TL'ye kadar çıkabiliyor.
Otobüs, kamyon ve çekiciler için
315/80 R22.5: 8.500 – 14.000 TL
295/80 R22.5: 7.800 – 13.200 TL
315/70 R22.5: 13.500 – 18.500 TL
YAZ LASTİĞİ NE KADAR?
Kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle yaz lastiği olmayan sürücüler güncel fiyatları merak ediyor. İşte 2026 Nisan ayı itibarıyla güncel otomobil yaz lastiği fiyatları...
Binek araçlar için:
Ortalama : 3.200 – 4.200 TL
185/65 R15: 2.200 – 3.600 TL
205/55 R16: 2.700 – 4.500 TL
SUV ve hafif ticari araçlar için
215/65 R16: 3.500 – 5.800 TL
225/60 R17: 4.200 – 7.200 TL
Premium markalarda fiyatlar 6.000 TL seviyesini aşabiliyor.
Otobüs, kamyon ve çekici lastikleri
315/80 R22.5: 10.000 – 16.500 TL
295/80 R22.5: 9.000 – 15.000 TL
315/70 R22.5: 14.500 – 20.000 TL
KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞTİRİLMEZSE NE OLUR?
Yazın kış lastiğiyle seyahat etmenin sürücüye hem doğrudan hem de dolaylı maliyeti var. Yaz lastiği takmayan sürücülere; trafiği riske atmadığı sürece ya da diş derinliği yetersiz değilse ceza verilmiyor. Ancak araç sahipleri için ek masraf ve performans kaybına yol açabiliyor.
Kış lastiğini değiştirmeyen sürücülerin yaşayabileceği sorunlar şu şekilde:
Kış lastikleri yazın sıcak asfalt için tasarlanmadığı için yakıt maliyetini %3 – %10 artırır
Kış lastiği yaz sıcaklarında daha yumuşak kaldığı için dişler daha hızlı erir, kullanım ömrü kısalır.
Sıcak havada kış lastiği yol tutuşunu kaybeder ve fren mesafesi uzar. Bu durum kaza riskini artırabilir.
Dolaylı maliyetler nedeniyle araç sahiplerine binlerce liraya mal olabilir