Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitiyor? İşte güncel oto lastik fiyatları

Kış lastiği fiyatları, 2025'e göre ortalama %20–30 yükseliş gösterdi. Fiyatlar marka, üretim yılı ve lastik segmentine göre değişiklik gösterebilir. 2026 Nisan itibarıyla güncel kış lastiği fiyatları şu şekilde:

KIŞ LASTİĞİ NE KADAR?

YAZ LASTİĞİ NE KADAR?

Kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle yaz lastiği olmayan sürücüler güncel fiyatları merak ediyor. İşte 2026 Nisan ayı itibarıyla güncel otomobil yaz lastiği fiyatları...

Binek araçlar için:

Ortalama : 3.200 – 4.200 TL

185/65 R15: 2.200 – 3.600 TL

205/55 R16: 2.700 – 4.500 TL

SUV ve hafif ticari araçlar için

215/65 R16: 3.500 – 5.800 TL

225/60 R17: 4.200 – 7.200 TL

Premium markalarda fiyatlar 6.000 TL seviyesini aşabiliyor.

Otobüs, kamyon ve çekici lastikleri

315/80 R22.5: 10.000 – 16.500 TL

295/80 R22.5: 9.000 – 15.000 TL

315/70 R22.5: 14.500 – 20.000 TL

KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞTİRİLMEZSE NE OLUR?

Yazın kış lastiğiyle seyahat etmenin sürücüye hem doğrudan hem de dolaylı maliyeti var. Yaz lastiği takmayan sürücülere; trafiği riske atmadığı sürece ya da diş derinliği yetersiz değilse ceza verilmiyor. Ancak araç sahipleri için ek masraf ve performans kaybına yol açabiliyor.

Kış lastiğini değiştirmeyen sürücülerin yaşayabileceği sorunlar şu şekilde:

Kış lastikleri yazın sıcak asfalt için tasarlanmadığı için yakıt maliyetini %3 – %10 artırır

Kış lastiği yaz sıcaklarında daha yumuşak kaldığı için dişler daha hızlı erir, kullanım ömrü kısalır.

Sıcak havada kış lastiği yol tutuşunu kaybeder ve fren mesafesi uzar. Bu durum kaza riskini artırabilir.

Dolaylı maliyetler nedeniyle araç sahiplerine binlerce liraya mal olabilir