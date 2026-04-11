Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitiyor? İşte güncel oto lastik fiyatları

Kış lastiği zorunluluğunun sona ermesine sayılı günler kala sürücüler yaz lastiği fiyatlarını araştırmaya başladı. Otomobiller için yaz lastiği fiyatları 2026 yılı itibarıyla marka ve ebatlara göre değişirken, güncel listelerde ekonomik seçeneklerden premium modellere kadar geniş bir aralık dikkat çekiyor. İşte sürücüler için merak edilen güncel oto lastik fiyatları ve detaylar…

Kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için 15 Kasım'da başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması sona eriyor. Yaklaşık 6 bin TL cezası bulunan uygulamanın bitmesiyle birlikte sürücüler yaz lastiğine geçiş hazırlıklarına başladı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla araç sahipleri için yeni dönem başlarken, güncel yaz lastiği fiyatları da merak konusu oldu.

KIŞ LASTİĞİ KONTROLÜ SONA ERİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026 Çarşamba günü sona erecek.

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği için denetimler özellikle şehirler arası yollarda sıkı şekilde uygulanıyor. Kurallara uymayan sürücülere kış lastiği cezası 5.856 TL olarak devam ediyor.

KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Kış lastiği zorunluluğu özellikle ticari araçları kapsıyor. Buna göre:

Kamyon

Çekici

Tanker

Otobüs

Minibüs

Kamyonet

Ticari yolcu taşımacılığı yapan otomobiller (taksi vb.)

bu uygulama kapsamında yer alıyor.

KIŞ LASTİĞİ NE KADAR?

Kış lastiği fiyatları, 2025'e göre ortalama %20–30 yükseliş gösterdi. Fiyatlar marka, üretim yılı ve lastik segmentine göre değişiklik gösterebilir. 2026 Nisan itibarıyla güncel kış lastiği fiyatları şu şekilde:

Binek araçlar için

185/65 R15: 1.900 – 3.200 TL

205/55 R16: 2.500 – 3.800 TL

Ortalama binek araçlarda tek lastik fiyatı 2.000 – 4.000 TL bandında

SUV ve hafif ticari araçlar için

215/65 R16: 3.200 – 5.200 TL

225/60 R17: 3.800 – 6.500 TL

SUV segmentinde lastik fiyatları 3.000 TL'den başlayıp 6.500 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Otobüs, kamyon ve çekiciler için

315/80 R22.5: 8.500 – 14.000 TL

295/80 R22.5: 7.800 – 13.200 TL

315/70 R22.5: 13.500 – 18.500 TL

YAZ LASTİĞİ NE KADAR?

Kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle yaz lastiği olmayan sürücüler güncel fiyatları merak ediyor. İşte 2026 Nisan ayı itibarıyla güncel otomobil yaz lastiği fiyatları...

Binek araçlar için:

Ortalama : 3.200 – 4.200 TL

185/65 R15: 2.200 – 3.600 TL

205/55 R16: 2.700 – 4.500 TL

SUV ve hafif ticari araçlar için

215/65 R16: 3.500 – 5.800 TL

225/60 R17: 4.200 – 7.200 TL

Premium markalarda fiyatlar 6.000 TL seviyesini aşabiliyor.

Otobüs, kamyon ve çekici lastikleri

315/80 R22.5: 10.000 – 16.500 TL

295/80 R22.5: 9.000 – 15.000 TL

315/70 R22.5: 14.500 – 20.000 TL

KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞTİRİLMEZSE NE OLUR?

Yazın kış lastiğiyle seyahat etmenin sürücüye hem doğrudan hem de dolaylı maliyeti var. Yaz lastiği takmayan sürücülere; trafiği riske atmadığı sürece ya da diş derinliği yetersiz değilse ceza verilmiyor. Ancak araç sahipleri için ek masraf ve performans kaybına yol açabiliyor.

Kış lastiğini değiştirmeyen sürücülerin yaşayabileceği sorunlar şu şekilde:

Kış lastikleri yazın sıcak asfalt için tasarlanmadığı için yakıt maliyetini %3 – %10 artırır

Kış lastiği yaz sıcaklarında daha yumuşak kaldığı için dişler daha hızlı erir, kullanım ömrü kısalır.

Sıcak havada kış lastiği yol tutuşunu kaybeder ve fren mesafesi uzar. Bu durum kaza riskini artırabilir.

Dolaylı maliyetler nedeniyle araç sahiplerine binlerce liraya mal olabilir

