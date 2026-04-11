Geçici koruma altındaki suriyeli sayısı azaldı

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi Türkiye'nin geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik politikalarının insani değerler ve uluslararası hukuk çerçevesinde başarıyla uygulandığını belirtti.Türkiye'de 2021 yılında 3 milyon 737 bin 369 olan geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı, yüzde 38.5 azalarak 2 milyon 296 bin 568'e geriledi. 2011 yılında başlayan göç hareketliliğinde, geçici koruma kapsamındaki kişilerin sayısı 2021 yılında 3 milyon 737 bin 369'a ulaşarak en yüksek seviyesini gördü. Söz konusu sayı 2022'de 3 milyon 535 bin 898'e, 2023'te 3 milyon 214 bin 780'e, 2024'te ise 2 milyon 901 bin 478'e geriledi. 2025 yılı sonunda 2 milyon 347 bin 756 olarak kayıtlara geçen nüfus, 2 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 2 milyon 296 bin 568 oldu. Böylece söz konusu sayıda, 2021 yılından 2 Nisan 2026'ya kıyasla yüzde 38.55'lik bir azalma kaydedildi.