İstanbul’daki konsolosluk saldırısında 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da geçtiğimiz hafta Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu'na yönelik hedeflenen fakat İstanbul Emniyeti'nin başarısıyla bertaraf edilen terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Silahlı Terör Örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen ve iki polisin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 17 kişinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliye sevk edilen 12 şüphelinin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.

Terör saldırısında saldırıyı gerçekleştiren bir terörist öldürülmüş, diğer iki terörist ise yaralı olarak ele geçirilmişti.