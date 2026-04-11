Kırmızı bültenle aranan suçlular Türkiye’ye getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, 16'sı kırmızı bültenle uluslararası seviyede, 45'i ise ulusal seviyede aranan toplam 61 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin koordinasyonunda, yurt dışına kaçan firarilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yapılan ortak operasyonlar sonucunda, 15 Mart-3 Nisan 2026 tarihleri arasında, aralarında terör örgütü üyeliği gibi ağır suçlardan arananların da bulunduğu 61 şahıs yakalanarak iade veya sınır dışı süreçleriyle Türkiye'ye getirildi. En fazla iadenin Gürcistan'dan yapıldığı belirtildi.