Mutfaktaki büyük tartışma bitti: Tereyağından daha sağlıklı yağ ortaya çıktı

Sağlıklı yaşam arayışında sıkça sorulan "en sağlıklı yağ hangisi?" sorusu, yeni araştırmalarla farklı bir boyut kazandı. Yıllarca doğallığıyla öne çıkan tereyağının yerini, artık bitkisel yağlar alıyor olabilir. Bilim insanlarının son çalışmaları, özellikle zeytinyağı gibi bitkisel kaynaklı yağların kalp sağlığını desteklediğini ve yaşam süresini olumlu etkilediğini ortaya koyuyor. Mutfakta doğru yağ tercihi yapmak isteyenler için dikkat çeken detaylar ve araştırma sonuçları…
TEREYAĞI MI ZEYTİNYAĞI MI? BİLİM "SIVI ALTIN" DİYOR!
Sağlıklı beslenme konusunda yıllardır süren "tereyağı mı, zeytinyağı mı?" tartışması, bilimsel araştırmalarla yeni bir boyut kazandı. Uzmanlara göre, yüksek doymuş yağ içeriğiyle bilinen tereyağı, fazla tüketildiğinde kolesterol üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Buna karşılık, özellikle Akdeniz diyetinin vazgeçilmezi olan zeytinyağı, kalp dostu yapısıyla öne çıkıyor.
KALP SAĞLIĞINDAN HÜCRE YENİLENMESİNE KADAR ETKİLİ
Araştırmalar, özellikle sızma zeytinyağının içerdiği tekli doymamış yağ asitleri ve güçlü antioksidanlar sayesinde vücutta iltihaplanmayı azalttığını ve damar sağlığını desteklediğini ortaya koyuyor. E vitamini ve polifenoller açısından zengin olan bu "sıvı altın", hücre yaşlanmasına karşı da koruyucu etki sağlıyor. Tereyağı ise lezzetiyle öne çıksa da, sağlık açısından daha dikkatli tüketilmesi gereken bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
DOĞRU YAĞ, DOĞRU KULLANIM
Uzmanlar yalnızca yağ seçiminin değil, kullanım şeklinin de önemli olduğuna dikkat çekiyor. Zeytinyağının yüksek ısıda değil, uygun sıcaklıklarda kullanılması besin değerini korurken; tereyağının ise tamamen hayatımızdan çıkarılması gerekmiyor. En sağlıklı yaklaşım, zeytinyağını ana yağ olarak tercih edip tereyağını daha çok aroma katmak için sınırlı miktarda kullanmak.