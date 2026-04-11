Sahte altında pes dedirten olay! O malzemeden ürettiği altınları işte bu şekilde satacaktı İstanbul Fatih'te bir iş hanında bulunan atölyesinde pirinçten ürettiği sahte altınları, ünlü altın üreticilerinin damgalarını basarak piyasaya sürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. DHA









İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne ulaşan bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Fatih'te Taştekneler Sokak'ta bulunan bir iş yerini takibe aldı. Bir süre yapılan gözlemin ardından kapalı olduğu belirlenen iş yerini açan Yüksel A. ekipler tarafından gözaltına alındı.

472 PAKET SAHTE ALTIN Yapılan aramalarda çok sayıda sahte altın ele geçirilirken, 1 ila 10 gram arasında paketlenmiş ve üzerinde tanınmış altın üretici firmalara ait logolar bulunan ürünlerin sahte olduğu tespit edildi. Operasyonda ayrıca çeşitli gramajlarda toplam 472 paket sahte altın ve çok sayıda bilezik bulundu. Soruşturma kapsamında şüphelinin, pirinç kullanarak sahte altın ürettiği ve bu ürünleri tanınmış altın firmalarının logolarının yer aldığı kutulara koyarak piyasaya sürdüğü belirlendi.